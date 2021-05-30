Дания помогала США шпионить за Меркель

https://static.news.ru/photo/e6892ffa-e274-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung выяснила, что американское агентство национальной безопасности (АНБ) использовало информацию, которую ему передавала Дания, для слежки за рядом европейских политиков в 2012–2014-х годах.

Специально слежку установили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Их телефоны прослушивали, пишет газета.

Участие Дании заключалось в том, что власти страны предоставили американцам неограниченный доступ к специальной станции возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка​​​. Оттуда агенты США могли врезаться в подводные кабели интернет-провайдеров.

Но, как выяснилось, слежку вели не только за немецкими политиками, но и за самой Данией, в частности за МИД и Минфином страны. Также под прослушку попала одна компания в секторе военно-промышленного комплекса.

Однако, по данным газеты, датское правительство узнало о столь тесном сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Об этом говорилось в секретном докладе, который предоставили представителям кабмина в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом.

В нём было сказано, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организовали слежку. И сделал это якобы глава МВД республики Павел Войку.