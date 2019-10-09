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Ополченцы ДНР запустили две сигнальных ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе. Также сигнальная ракета была запущена и представителями ЛНР.

Сигналы зафиксировала миссия ОБСЕ, находящаяся на территории самопровозглашённых республик. Однако представители миссии, работающие на подконтрольной Киеву территории, заявляют, что ничего не видели.

Сейчас представители миссии ОБСЕ должны встретиться с коллегами на той стороне и обменяться мнениями, — сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

При этом в ДНР вновь обвинили ВСУ в провокациях. По словам представителя самопровозглашённой республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслана Якубова, украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по участку разведения сил в Петровском.

Договоренность об отводе сил ранее была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее News.ru писал, что в случае отвода войск Киева в Донбассе, их позиции готовы занять добровольческие батальоны общей численностью 20 тысяч человек. По словам замкомандира УДА Андрея Гергерта, в отличие от украинской власти, они не готовы отдать «ни одного метра украинской земли».