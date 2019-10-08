https://static.news.ru/photo/37bb0a92-e9c8-11e9-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: armed_forces_ua/instagram.com

Добровольческие батальоны общей численностью 20 тысяч человек готовы занять позиции Вооружённых сил Украины в случае отвода войск в Донбассе. Об этом заявил замкомандира УДА Андрей Гергерт.

По его словам, в отличие от украинской власти, они не готовы отдать «ни одного метра украинской земли».

Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдём, — цитирует его « Лента.Ру ».

Он добавил, что украинская власть должна слушать армию и волонтёров. Гергерт предостерёг президента страны Владимира Зеленского от договорённостей с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку «всё, что он хочет, ведёт к развалу страны и её оккупации».

Ранее, как писал News.ru, представители самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) подтвердили ОБС свою готовность к возобновлению отвода сил у населённого пункта Петровский. Этот процесс может быть начат 9 октября при подтверждении миссией ОБСЕ готовности украинских силовиков «к выполнению синхронных, зеркальных шагов по возобновлённому разведению сил и средств». Отвод сил займёт три дня. В знак готовности ДНР запустит сигнальную ракету белого цвета.