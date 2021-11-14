В Британии посчитали, что Россия не хочет развязывать «настоящую войну»

Начальник штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер считает, что Россия не собирается развязывать настоящую войну. При этом страна готова использовать все инструменты для достижения собственных целей. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Думаю, Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей. Но при этом она не хочет развязывать реальную войну, — сказал генерал.

Он добавил, что вместо боевых действий Россия планирует применять более «деликатные способы».

Ранее глава штаба обороны Великобритании отметил, что РФ использует гибридные рычаги, которые в том числе предполагают дезинформацию и дестабилизацию как на северо-западном направлении, так и в районе украинской границы. При этом передвижения российских войск вблизи границ Украины он оценивает как приём, используемый скорее для «отвлечения внимания».

Как стало известно британскому изданию The Mirror, Великобритания готовится отправить на Украину порядка 600 спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.