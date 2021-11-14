Британия отправит на Украину спецназовцев для отражения российской агрессии

Великобритания готовится отправить на Украину порядка 600 спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска. Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на источники. Переброска военных может быть осуществлена в самое ближайшее время.

От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку к обоим вариантам развития событий, — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что на Украину могут быть направлены солдаты 16-й десантно-штурмовой бригады, а также военнослужащие Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), полк специальной разведки, связисты, инженеры и врачи.

Поводом для подготовки военных послужили заявления американских чиновников о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину, а также сообщения в западных СМИ о сосредоточении российской военной техники вблизи украинских границ.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что высокая напряжённость в отношениях между Россией и Западом может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности». В частности, из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Его слова прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что кризис с беженцами — капля в море по сравнению с расширением НАТО на восток и другими провокациями западных стран.