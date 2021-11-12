Британского генерала осадили за слова о «случайной войне» с Россией

Британского генерала Ника Картера, который заявил, что напряжённость в отношениях между Россией и Западом может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности», осадил российский сенатор Алексей Пушков. Он написал в своём Telegram-канале, что рассуждения генерала о том, что мигранты могут нарушить зыбкий мир в Европе, несостоятельны.

Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная и это западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России — в Чёрном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике? — подчеркнул Пушков.

Он считает, что ситуация уже давно выходит за грань холодной войны и виной тому не беженцы. «Война уже стала ледяной», — добавил сенатор. По его словам, миграционный кризис на польско-белорусской границе — капля в море по сравнению с расширением НАТО на восток и другими провокациями западных стран.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва под предлогом кризиса с мигрантами занимаются выкачиванием денег из ЕС. Речь идёт о кризисе с беженцами из Ирака на польской границе.