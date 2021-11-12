Белоруссия объяснила, зачем Польше нужны мигранты на границе

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва под предлогом кризиса с мигрантами занимаются выкачиванием денег из ЕС. Речь идёт о кризисе с беженцами из Ирака на белорусско-польской границе. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время у границы находятся более 2 тысяч мигрантов, все они хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра, — рассказал Рыбаков.

Он добавил, что эффективная защита границы может быть обеспечена только в сотрудничестве всех заинтересованных сторон.

Ранее Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Об этом говорится в сообщении, которое зачитал эстонский постпред при ООН Свен Юргенсон.

По словам Юргенсона, данная группа стран осуждает организованное использование Белоруссией людей, "чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза.