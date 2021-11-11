Евросоюз и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов

Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Об этом говорится в сообщении, которое зачитал эстонский постпред при ООН Свен Юргенсон, сообщает РИА Новости.
По словам Юргенсона, данная группа стран
Авторы заявления призвали проявить «мощную» международную реакцию на действия Минска. По словам Юргенсона, тактика, которую демонстрирует Минск, говорит о том, что режим Лукашенко стал угрозой стабильности в регионе.
Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи, — заявил эстонский представитель.
Он также предупредил, что попытки Минска оказать давление не приведут к успеху.
Кроме того, подписавшие заявление страны выразили готовность обсудить принятие мер против тех, кто помогает белорусским властям отправлять мигрантов в Евросоюз.
Авторы заявления призвали Белоруссию вернуть мигрантов домой и обеспечить им адекватную защиту и уход.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от властей страны в срочном порядке развернуть войска вдоль украинско-белорусской границы. Он высказал мнение, что кризис «искусственно организован и готовился заранее». По мнению Порошенко, Москва «руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооружённый конфликт на границе с Польшей».
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.
С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.