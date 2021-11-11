Евросоюз и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов

Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Об этом говорится в сообщении, которое зачитал эстонский постпред при ООН Свен Юргенсон, сообщает РИА Новости.

По словам Юргенсона, данная группа стран осуждает организованное использование Белоруссией людей, «чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза.

Авторы заявления призвали проявить «мощную» международную реакцию на действия Минска. По словам Юргенсона, тактика, которую демонстрирует Минск, говорит о том, что режим Лукашенко стал угрозой стабильности в регионе.

Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи, — заявил эстонский представитель.

Он также предупредил, что попытки Минска оказать давление не приведут к успеху.

Кроме того, подписавшие заявление страны выразили готовность обсудить принятие мер против тех, кто помогает белорусским властям отправлять мигрантов в Евросоюз.

Авторы заявления призвали Белоруссию вернуть мигрантов домой и обеспечить им адекватную защиту и уход.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от властей страны в срочном порядке развернуть войска вдоль украинско-белорусской границы. Он высказал мнение, что кризис «искусственно организован и готовился заранее». По мнению Порошенко, Москва «руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооружённый конфликт на границе с Польшей».

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.