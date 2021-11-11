Порошенко призвал развернуть войска на границе с Белоруссией

Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от властей страны в срочном порядке развернуть войска вдоль украинско-белорусской границы. Он высказал мнение, что кризис «искусственно организован и готовился заранее». Слова лидера партии «Европейская солидарность» приводит её пресс-служба.

По мнению Порошенко, Москва «руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооружённый конфликт на границе с Польшей».

Наше требование как оппозиционной политической силы — срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы, — заявил политик.

Порошенко выразил уверенность, что в настоящий момент под угрозой атаки якобы находятся Польша и Литва. Этого обстоятельства, по его словам, достаточно для того, чтобы Киев задействовал украино-польско-литовскую бригаду.

Он также призвал срочно усилить защитный потенциал страны. Порошенко отметил, что Украина может использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы укрепить решительность партнёров по предоставлению стране плана действий по членству в НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро 11 ноября находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.