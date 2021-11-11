Лукашенко назвал число мигрантов на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро 11 ноября находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

На сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 — с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию, — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что вытеснить мигрантов не получилось, так как «они не хотят оттуда идти, и вот 322 человека сидят там на этой границе». Президент Белоруссии добавил , что с этим Польша разберётся сама, но 1790 гражданам, которые находятся в лагере в районе Брузги, «надо подвезти дрова».

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.