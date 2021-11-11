В МИД Белоруссии заявили о готовности ответить на санкции ЕС

Минск готов ответить в случае введения Евросоюзом нового пакета санкций против Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью РИА Новости. Он отметил, что ЕС уже ввёл четыре пакета санкций и готовится принять пятый.

Мы держим руку на пульсе, и, естественно, реагировали и будем реагировать адекватно, — сказал Макей.

Он пояснил, что в белорусском правительстве создана группа оперативного реагирования, которая занимается возникающими вопросами касательно санкций и разрабатывает адекватные меры.

Убеждён, что мы справимся с теми вызовами и угрозами, которые могут нам готовить наши так называемые партнёры, — подчеркнул министр.

Макей отметил, что ответные меры уже вырабатывались в прошлом. По его словам, речь идёт о сокращении диппредставительств ряда недружественных стран, прекращении участия Белоруссии в инициативе «Восточное партнёрство», а также выходе из ряда международных соглашений, которые становятся невыгодными после введения санкций против Белоруссии.

Ранее стало известно о намерении США и Евросоюза ввести новый пакет санкций против белорусских властей. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели, 15–21 ноября. По её словам, меры будут приняты в качестве наказания Минска за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши глава ЕК оценила как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию у соседей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.