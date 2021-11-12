В Британии заявили, что война Запада с Россией может начаться «случайно»

Отношения России и стран Запада испытывают напряжённость, которой не было даже во времена холодной войны. Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер считает, что это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности», пишет Daily Express.

По его словам, характер конкуренции между государствами и великими державами ведёт к усилению напряжённости. Поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис, который возник на белорусско-польской границе. С 8 ноября ситуация там обострилась. К польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника.

Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведёт к ошибкам, — подчеркнул Картер.

Читатели Daily Express призвали сохранить спокойствие в мировом балансе сил. По их мнению, его нарушают США и Евросоюз, которым выгодно вмешиваться в дела других государств.

Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам. <...> Только ни у кого из них нет добрых намерений, — подчеркнул читатель под ником Archway.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, что позволит достичь успеха в случае открытого конфликта с Россией. Ключевым в этом отношении должна стать сверхсовременная техника и вооружение. Он считает, что военный потенциал Украины существенно ниже российского, однако стране может помочь опыт Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Карабахе.