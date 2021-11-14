Лондон обеспокоился риском усиления кризиса между Минском и Варшавой

Начальник штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер выразил обеспокоенность тем, что кризисная ситуация на белорусско-польской границе может перерасти в «нечто более серьёзное». Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации BBC. Ранее Великобритания пообещала оказать Польше помощь в укреплении границы.

Да, я встревожен [таким развитием событий], — сказал военачальник, отвечая на вопрос журналиста о вероятности того, что ситуация на границе может перерасти в непредсказуемые опасные последствия.

В связи с этим он напомнил, что Великобритания намерена оказать Польше инженерную помощь при укреплении заграждения на польско-белорусской границе.

При этом, по мнению Картера, передвижения российских войск вблизи границ Украины скорее являются «отвлечением внимания». Однако, по его словам, НАТО в любом случае «должна быть наготове».

Начальник британского штаба обороны также заявил, что Россия использует гибридные рычаги, которые в том числе предполагают дезинформацию и дестабилизацию как на северо-западном направлении, так и в районе украинской границы.

Сегодня британское издание The Mirror со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания готовится отправить на Украину порядка 600 спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Варшава стянула к границе военных и спецтехнику. 11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в ЕС в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.