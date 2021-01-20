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Россиянин хотел вывезти из Бразилии ящериц, пауков и лягушек

17:06, 20 января 2021 43
Фото: Unsplash

Полицией в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывоза из страны 200 представителей местной фауны задержан биолог из России.

Отмечается, что таможенники извлекли из его багажа и ручной клади 50 ящериц, около 50 пауков-птицеедов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. По словам биолога, всех животных он собрал лично в дикой природе штатов Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул, сообщает портал R7.

Мужчине будет предъявлено обвинение в контрабанде диких животных и нарушении природоохранного законодательства.

Ранее, в 2017 году он уже задерживался при аналогичных обстоятельствах в Амстердаме и с тех пор попал в поле зрения бразильских правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России для выведения волкособов, передала в прокуратуру полиция Хельсинки. Скрещивание собак и волков запрещено финским законом.

64 собаки, кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы, содержащиеся в антисанитарных условиях, были найдены полицейскими в общине Лоппи. Следователи полагают, что именно сюда привозили контрабандных волков из России.

Всего по делу проходят восемь человек, но главной подозреваемой является хозяйка фермы, занимавшаяся скрещиванием собак и волков. Она арестована.

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