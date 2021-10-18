В Белоруссии предложили лишать гражданства за работу на западные страны

Белорусов нужно лишать гражданства за то, что они выехали из республики и работают в интересах западных стран. Об этом заявил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня».

Он напомнил, что сегодня лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений — экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам республики.

Я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят её и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами, — сказал Орловский.

Он добавил, что, если некоторые белорусы «отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них»? В этом случае они не смогут участвовать в общественной жизни государства, к примеру, в выборах.

Ранее правительством республики было принято постановление, согласно которому МВД Белоруссии будет вести и публиковать у себя на сайте списки организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Позже глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма при Министерстве информации Белоруссии Лилия Ананич заявила, что подписчиков запрещённых Telegram-каналов ждёт уголовная ответственность и реальные тюремные сроки.