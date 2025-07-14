Пиццу больше не заказываем — семья влюбилась в эти смаженки по-белорусски

Пиццу больше не заказываем — семья влюбилась в эти смаженки по-белорусски

Белорусская смаженка — это пышная лепешка с аппетитной начинкой, которая напоминает нечто среднее между пиццей и закрытым пирогом. Мягкое дрожжевое тесто и сочная начинка из ветчины, сыра и овощей делают ее идеальным вариантом для сытного перекуса.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

дрожжи — 8 г;

сахар — 1 ст. л.;

масло растительное — 40 г;

мука — 410 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

ветчина — 100 г;

сыр полутвердый — 100 г;

перец болгарский — 1 шт.;

огурец маринованный — 50 г;

соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром, дайте постоять 10 минут. Добавьте яйца, соль, масло и постепенно введите муку. Замесите тесто и оставьте подходить на 1 час. Для начинки нарежьте ветчину, перец и огурец кубиками, сыр натрите. Раскатайте тесто, смажьте сметаной, выложите начинку и сверните рулетом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

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