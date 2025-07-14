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14 июля 2025 в 05:34

Пиццу больше не заказываем — семья влюбилась в эти смаженки по-белорусски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусская смаженка — это пышная лепешка с аппетитной начинкой, которая напоминает нечто среднее между пиццей и закрытым пирогом. Мягкое дрожжевое тесто и сочная начинка из ветчины, сыра и овощей делают ее идеальным вариантом для сытного перекуса.

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • дрожжи — 8 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 40 г;
  • мука — 410 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • ветчина — 100 г;
  • сыр полутвердый — 100 г;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • огурец маринованный — 50 г;
  • соль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром, дайте постоять 10 минут.
  2. Добавьте яйца, соль, масло и постепенно введите муку.
  3. Замесите тесто и оставьте подходить на 1 час.
  4. Для начинки нарежьте ветчину, перец и огурец кубиками, сыр натрите.
  5. Раскатайте тесто, смажьте сметаной, выложите начинку и сверните рулетом.
  6. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

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