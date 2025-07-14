Пиццу больше не заказываем — семья влюбилась в эти смаженки по-белорусски

Белорусская смаженка — это пышная лепешка с аппетитной начинкой, которая напоминает нечто среднее между пиццей и закрытым пирогом. Мягкое дрожжевое тесто и сочная начинка из ветчины, сыра и овощей делают ее идеальным вариантом для сытного перекуса.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- дрожжи — 8 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- масло растительное — 40 г;
- мука — 410 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- ветчина — 100 г;
- сыр полутвердый — 100 г;
- перец болгарский — 1 шт.;
- огурец маринованный — 50 г;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление:
- Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром, дайте постоять 10 минут.
- Добавьте яйца, соль, масло и постепенно введите муку.
- Замесите тесто и оставьте подходить на 1 час.
- Для начинки нарежьте ветчину, перец и огурец кубиками, сыр натрите.
- Раскатайте тесто, смажьте сметаной, выложите начинку и сверните рулетом.
- Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.
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