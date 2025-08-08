В Аргентине начал стремительно таять один из самых стабильных ледников мира

Ледник Перито-Морено в Аргентине, протяженность которого составляет 18 километров, начал стремительно таять, пишет MIR24.TV. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых стабильных в мире.

Согласно новому исследованию ученых, Перито-Морено грозит разрушение в связи с глобальным потеплением. В период с 2000 по 2019 год скорость сокращения ледовой массы составляла около 34 см в год, что считалось относительно умеренным показателем. Однако с 2019 года процесс деградации резко ускорился.

Так, с 2019 по 2024 год ледник ежегодно терял 5,5–6,5 метра, что в 16 раз превышает прежние значения. За последние годы Перито-Морено не только стал тоньше, но и заметно сократился в длину. На отдельных участках с 2019 года край ледника отодвинулся назад больше чем на 800 метров. Сильнее всего это видно в северной части — там ледник отступил особенно сильно.

Климатолог Николай Терешонок ранее заявил, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. По его словам, повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением.