https://static.news.ru/photo/dae14e66-1e4d-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Главу комиссии по жалобам на выборах в провинции Герат Мутамада Накида убили в Афганистане. Ни одна из действующих в стране вооружённых групп не взяла на себя ответственность за преступление.

Как сообщает Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Джилани Фархада, Накид был застрелен в своём офисе в полдень 14 декабря.

Мотивы преступления неизвестны, ведётся следствие, — сообщил Фархад.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мавлави Нуриддин, один из ведущих командиров запрещённой в РФ террористической организации «Талибан», был убит во время нападения на правительственные войска на северо-западе Афганистана. Это произошло в провинции Джаузджан. Данную информацию 1 декабря огласил начальник пресс-центра 209-го корпуса национальной армии Ханиф Резаи. Он отметил, что боевое столкновение продолжалось больше часа. Оно произошло после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик.