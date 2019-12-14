Главу комиссии по жалобам на выборах в провинции Герат Мутамада Накида убили в Афганистане. Ни одна из действующих в стране вооружённых групп не взяла на себя ответственность за преступление.
Как сообщает Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Джилани Фархада, Накид был застрелен в своём офисе в полдень 14 декабря.
Мотивы преступления неизвестны, ведётся следствие, — сообщил Фархад.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Мавлави Нуриддин, один из ведущих командиров запрещённой в РФ террористической организации «Талибан», был убит во время нападения на правительственные войска на северо-западе Афганистана. Это произошло в провинции Джаузджан. Данную информацию 1 декабря огласил начальник пресс-центра 209-го корпуса национальной армии Ханиф Резаи. Он отметил, что боевое столкновение продолжалось больше часа. Оно произошло после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик.
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