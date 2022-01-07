В Афганистане идут бои между талибами и ополченцами

В Афганистане в северной провинции Панджшер начались вооружённые столкновения между боевиками захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещено в России) и бойцами Фронта национального сопротивления. Об этом сообщило агентство Aamaj News.

По данным агентства, талибами командует Хамид Хорасани. Боевики напали на ополченцев в районе Унаба. Данных о потерях с обеих сторон не поступало.

Талибы начали широкомасштабную операцию по захвату власти в Афганистане весной 2021 года, когда США объявили о решении вывести войска из страны. 15 августа боевики без боя взяли Кабул, президент страны Ашраф Гани уехал за границу. В результате талибы взяли под контроль все провинции Афганистана, кроме Панджшера, где было организовано сопротивление под командованием Ахмада Масуда.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер полностью взят под контроль «Талибана» и война на территории Афганистана завершена.

При этом Масуд заявил, что противостояние с талибами продолжается и призвал граждан страны к общенациональному восстанию. Позднее было уточнено, что сопротивление переходит к методам партизанской войны.

Ранее стало известно, что новые власти Афганистана посоветовали водителям автобусов останавливаться во время работы для того, чтобы помолиться. Также талибы призывают женщин не ездить в общественном транспорте без хиджаба. Кроме того, власти рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды.