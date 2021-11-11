В «Аэрофлоте» опровергли сообщения о перевозке мигрантов в Белоруссию

Информация об участии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности. Об этом заявил представитель перевозчика, передаёт РИА Новости. В авиакомпании отметили, что намерены защищать свои интересы в суде.

Оставляем за собой право на судебную защиту. <...> «Аэрофлот» — крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, её капитализацию, — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что «Аэрофлот» не выполняет регулярных рейсов в Ирак, Сирию, а также по маршруту Стамбул — Минск. Чартерных рейсов по этим направлениям тоже нет.

Ранее сообщалось, что акции «Аэрофлота» заметно подешевели в ходе торгов на Московской Бирже. Было зафиксировано снижение их стоимости на 2,3% — до 66,28 рубля, о чём свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени.