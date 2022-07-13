Абхазия захотела помочь России с параллельным импортом

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Власти частично признанной республики Абхазии сообщили о готовности стать площадкой для параллельного импорта товаров в Россию на фоне введения западных санкций, заявил президент республики Аслан Бжания. Президент отметил, что у Абхазии есть два морских порта, через которые можно осуществлять импорт.

Наша территория может быть использована для реализации параллельного импорта, наши транзитные возможности могут быть задействованы. Они сегодня еще не носят тот масштаб, который могли бы, это вопрос для обсуждения. У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам, — сообщил Бжания.

Ранее Росаккредитация опубликовала отчет, согласно которому в России зарегистрированы 75 групп товаров по параллельному импорту. Налажены поставки электроники и запчастей, началась сертификация товаров, включая продукцию Apple, Sony, Samsung, Bosсh и других марок. По мнению экспертов, Россия наладила логистические цепочки для поставок и сможет в условиях санкций обеспечить себя необходимыми товарами. Этому способствовало в том числе и снижение нагрузки на бизнес.