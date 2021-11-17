Украинский дипломат: Запад проявил слабость в кризисе на границе ЕС

Западные лидеры проявили слабость, когда вступили в диалог с Минском и Москвой по ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. При этом исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель практически признала Александра Лукашенко президентом, отметил он в статье, опубликованной порталом NV.ua.

Госпожа Меркель, пребывающая последние недели в должности канцлера, своим звонком фактически признала [Александра] Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза, — подчеркнул Огрызко.

Он также назвал «позорным» решение президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить миграционный кризис. Дипломата возмутило, что в это время Россия якобы «бряцает оружием на украинской границе».

Что это: просто фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня пока это загадка, — написал Огрызко.

Он считает, что Германия и Франция ещё долго будут «находиться под влиянием России». В этой ситуации Киеву и его союзникам следует «объяснить» главам названных стран, что они «совершают большую геополитическую ошибку».

Ранее стало известно, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и Евросоюза. К такому выводу 17 ноября пришли Александр Лукашенко и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора. Стороны пришли к «определённому пониманию», как действовать дальше в решении проблемы с беженцами. Этот разговор стал уже вторым на этой неделе между лидерами двух государств.