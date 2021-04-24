Украина запросила оружие у ФРГ для «защиты черноморского побережья»

https://static.news.ru/photo/b395428e-a51c-11eb-a45e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Украины направили запрос Германии с просьбой поставить вооружения «для защиты черноморского побережья» от вторжения. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, эти вооружения включают в себя системы ПРО, средства по разминированию и корветы.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не поддерживает поставки оружия Украине, в то время как министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр демонстрирует «открытость» по этому вопросу.

В феврале 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями.