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Украина запросила оружие у ФРГ для «защиты черноморского побережья»

19:43, 24 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Власти Украины направили запрос Германии с просьбой поставить вооружения «для защиты черноморского побережья» от вторжения. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, эти вооружения включают в себя системы ПРО, средства по разминированию и корветы.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не поддерживает поставки оружия Украине, в то время как министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр демонстрирует «открытость» по этому вопросу.

В феврале 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями.

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