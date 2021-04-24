Украина запросила оружие у ФРГ для «защиты черноморского побережья»

Власти Украины направили запрос Германии с просьбой поставить вооружения «для защиты черноморского побережья» от вторжения. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас не поддерживает поставки оружия Украине, в то время как министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр демонстрирует «открытость» по этому вопросу.
В феврале 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями.