https://static.news.ru/photo/82881e02-5246-11ea-a7c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Киев стремится к установлению мира в Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности государства. Эти слова последовали после новостей о столкновении с сепаратистами на востоке страны, в результате которого погиб военнослужащий украинской армии.

Да, у нас в стране идёт война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину трагедии Дебальцевского — особый цинизм. Именно поэтому мы сегодня делаем всё для того, чтобы эту войну закончить. Да, мы стремимся к миру, но в то же время мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением её обороноспособности. Да, мы идём путем переговоров, но одновременно и путём внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору, — написал Ермак в Facebook.

По версии официальных вооружённых сил Украины, провокацию 18 февраля на Донбассе устроили сепаратисты. По словам представителей самопровозглашённой Луганской республики — первыми напали киевские силовики. В результате перестрелки вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный погиб один военнослужащий украинской армии и один луганский ополченец. Есть раненные у обеих сторон конфликта.

Луганская народная республика, наряду с Донецкой, были провозглашены в апреле 2014 года на фоне смены власти в Киеве в результате Евромайдана. Ни одно государство не признало их независимость. Территории формально считаются областями Украины.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.