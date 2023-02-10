Ученый заявил о смещении Анатолийской плиты после землетрясений в Турции Вулканолог Дольони: Анатолийская плита сдвинулась на три метра после землетрясения

Фото: Caglar Oskay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Землетрясение в Турции, католическая церковь в Искендеруне

Анатолийская плита, по предварительным оценкам, сдвинулась на три метра после сокрушительных землетрясений в Турции, заявил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Дольони. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, толчки были зафиксированы на стыке Анатолийской и Аравийской литосферных плит: более точные показатели того, насколько сдвинулась плита, будут получены после анализа спутниковых данных.

По нашим расчетам и первичным оценкам Геологической службы США, сдвиг по данному отрезку составил три метра, но затем трещина распространилась и сдвиг продолжился. Данные однозначно увеличатся, - считает он.

Дольони привлек внимание к точке, на которую пришелся эпицентр мощнейших землетрясений в Турции 6 февраля. По его словам, в этой точке имело место накопление энергии, которое продолжалось десятилетиями, и ее высвобождение произошло в ходе землетрясения.

Ранее вулканолог рассказал, что землетрясение в Турции привело к тектоническим сдвигам. По его словам, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в сторону Анатолийской плиты. Эксперт пояснил: это «как если бы Турция сдвинулась на юго-запад». Ученый отметил, что общая величина разлома составила как минимум 150 км.