Ученые Британии: курение вейпа может разбудить спящие раковые клетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение вейпа может разбудить спящие раковые клетки, сообщает LIVE24 со ссылкой на исследование британских ученых. Как отметил эксперт по исследованию рака Чарльз Суонтон, сейчас специалисты не могут говорить о безвредности вейпа в долгосрочной перспективе. Кроме того, вейп нельзя считать безопасным способом бросить курить.

Мы не знаем наверняка, что через 10 лет вейпинг не вызовет рака легких, — заявил Суонтон.

Он привел в пример исследование ученых из Института Фрэнсиса Крика. В нем говорится о вредных выбросах, которые могут пробудить спящие раковые клетки, способные вызывать мутации и провоцировать рак. По его мнению, вейпинг может вызывать похожий процесс.

Врач-эндокринолог Арсений Русанов ранее заявил, что курение вейпов может вызвать аллергические реакции, нарушения в работе сердца, печени и почек, а также эмоциональные расстройства. По его словам, влияние вейпов, в отличие от сигарет, на эндокринную и половую системы пока не изучено до конца. Однако известно, что в состав жидкостей для курения входят пропиленгликоль, глицерин, никотин, диацетил, ароматические добавки, а при вдыхании пара в организм попадают ионы тяжелых металлов — олова, никеля и других.