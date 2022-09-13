Россиян предупредили об опасности вейпов Врач Русанов: курение вейпов вызывает нарушения в работе сердца, печени и почек

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Курение вейпов может вызвать аллергические реакции, нарушения в работе сердца, печени и почек, а также эмоциональные расстройства, заявил врач-эндокринолог Арсений Русанов в беседе с Lenta.ru. По его словам, влияние вейпов, в отличие от сигарет, на эндокринную и половую системы пока не изучено до конца. Однако известно, что в состав жидкостей для курения входят пропиленгликоль, глицерин, никотин, диацетил, ароматические добавки, а при вдыхании пара в организм попадают ионы тяжелых металлов — олова, никеля и других.

Как они влияют на эндокринную систему? Например, пентабромдифениловые эфиры, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые регулируют работу сердца и мозга. Кроме того, злоупотребление вейпами может привести к снижению уровня мужского тестостерона и уменьшению количества сперматозоидов. Было выявлено негативное влияние пара вейп-систем на женскую половую систему, особенно в период беременности, — предупредил Русанов.

По словам врача-терапевта Натальи Просянниковой, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, нарушения в работе печени и почек, а при его термическом разложении страдают органы дыхания и центральная нервная система.

Врачи также перечислили симптомы, которые указывают, что вейпы негативно влияют на организм. В первую очередь стоит обратить внимание на повышенное слюноотделение и сухость во рту, которые вызваны попаданием тяжелых металлов. Люди, которые пользуются вейпами, часто жалуются на головные боли, головокружение, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, раздражительность, агрессию, депрессию, тошноту, диарею и боли в животе. При наличии таких проблем стоит перестать пользоваться вейпом и понаблюдать за своим самочувствием, так как причина может быть в этом.

Минпромторг РФ ранее постановил, что с 1 ноября 2022 года все электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости должны иметь обязательную цифровую маркировку. В адрес правительства и оператора системы электронной маркировки поступают многочисленные обращения о необходимости досрочного завершения соответствующего эксперимента, учитывая в том числе высокую долю контрафактной продукции в этой сфере.