Убитый физик-ядерщик из Ирана занимался разработкой баллистических ракет

https://static.news.ru/photo/dedf4af2-3177-11eb-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который был убит на территории Ирана, оказался причастным к разработке баллистических ракет. Данную версию выдвинули представители государственного турецкого агентства Anadolu.

Имя учёного связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

Как передаёт турецкое агентство, Фахризаде был главой управления по исследованиям и инновациям при Министерстве обороны Ирана. Кроме того, он активно участвовал в разработке баллистических ракет.

Учёный стал пятой жертвой нападения на иранских ядерщиков. В каждой атаке прослеживалась роль Израиля, — сообщает Anadolu.

Как ранее передавал NEWS.ru, в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде виновен Израиль. Об этом 28 ноября заявил президент Ирана Хасан Рухани. Он подчеркнул, что убийство Фахризаде, которого он назвал мучеником, демонстрирует отчаяние врагов Ирана и глубину их ненависти.