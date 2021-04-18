У посольства РФ в Праге произошла стычка

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У здания посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. Инцидент произошёл после решения властей Чехии выслать из страны 18 дипломатов нашей страны. Участники акции митинга в поддержку властей столкнулись со сторонниками РФ. В результате, одного человека задержали, пишет ТАСС.

Собрание перед главным входом на территорию посольства РФ в Чехии было организовано гражданской инициативной «Миллион мгновений». На митинг пришло порядка 100 человек, которые принесли с собой плакаты с оскорбительными лозунгами в сторону России.

Практически сразу же после начала митинга на место его проведения пришла группа сторонников нашей страны, насчитывающая более 10 человек. Они желали выразить свое несогласие с действиями властей Чехии. Один из них попытался высказаться через мегафон, однако устройство у него отобрали.

В результате произошла кратковременная стычка. Беспорядки оперативно разогнали бойцы полицейского спецназа, охранявшие вход на территорию посольства РФ. Некоторым участникам потасовки выписали штраф за отсутствие на лицах респиратора, который необходимо носить для защиты от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Утверждается, что они являлись офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ и могли быть причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также полиция страны заявила о розыске россиян Александр Петрова и Руслана Боширова.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что высылка российских дипломатов означает, что Чехия следует русофобскому курсу американцев. По его словам, решение властей страны является серьёзным ударом по отношениям между Москвой и Прагой и ответные меры «обязательно последуют».