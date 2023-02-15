У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение

Фото: Guo Lei/XinHua/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Новой Зеландии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологичейский центр. Эпицентр подземного толчка находился в 55 километрах к северо-западу от города Парапарауму, население которого составляет более 30 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров. Сообщений о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, еще более 105 тысяч пострадали. Из-под завалов спасены свыше восьми тысяч человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал, что самым защищенным от землетрясений местом на Земле является Москва. Он также отметил, что вся центральная часть России является спокойной в сейсмическом отношении, а наиболее сейсмоактивная зона начинается ближе к Байкалу.