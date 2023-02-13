Ученый назвал самое защищенное от землетрясений место на Земле Научный сотрудник РАН Пулинец назвал Москву самым защищенным от землетрясений местом на Земле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва является самым защищенным от землетрясений местом на Земле, заявил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. По его словам, также к безопасной зоне можно отнести всю Центральную Россию. Он отметил, что землетрясения здесь не случаются даже раз в 100 лет.

Самая наименее сейсмоактивная зона в мире — это Москва. Ведь у нас даже раз в 100 лет практически ничего не происходит. Да и вообще вся центральная платформа России достаточно спокойная, — подчеркнул ученый.

При этом он уточнил, что наиболее сейсмоактивная зона в России начинается ближе к Байкалу. В Европе же подобные катаклизмы случаются повсеместно — и в Швейцарии, и в Италии, и в Греции, добавил Пулинец. По его словам, самыми опасными местами являются острова Крит и Кипр. Специалист призвал граждан России «сидеть дома» и не выезжать за пределы страны.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд. Убытки от потери рабочей силы страны оцениваются в $2,9 млрд. Землетрясения также могут увеличить дефицит бюджета до 5,4% ВВП Турции вместо прогнозируемых 3,5% в 2023 году.