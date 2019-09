Об этом автор блога о крикете и пиве рассказал в Twitter.

Оказавшись в Манчестере, Лалор решил попробовать настоящего английского пива. Стоимость напитка, указанная в меню, составляла примерно пять с половиной фунтов стерлингов.

Выпив свой напиток, блогер, не глядя в счёт, расплатился карточкой. Обратил внимание он только на сообщение от банка. За пинту пива с карты списалось €61 200 и ещё €1,5 тыс. за комиссию.