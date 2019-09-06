К счастью, менеджер отеля сразу же извинился за ошибку и пообещал, что деньги вернутся Лалору в течение двух дней.
О случившемся с блогером написали многие британские и австралийские СМИ. Пользователи Сети пишут в комментариях к посту блогера, что «такая пинта пива бывает раз в жизни», намекая на обрушившуюся на него славу.
Ранее грузовик с 300 тыс. банок известной марки пива перевернулся на мосту в городе Куругуати в Парагвае. Прибежавшие к месту происшествия зеваки немедленно растащили груз и даже подрались за него, писал News.ru.