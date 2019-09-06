https://static.news.ru/photo/e07b347c-d217-11e9-9e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Австралийский журналист Питер Лалор выпил в одном из отелей Манчестера пинту пива за €61 тыс.

Об этом автор блога о крикете и пиве рассказал в Twitter.

Оказавшись в Манчестере, Лалор решил попробовать настоящего английского пива. Стоимость напитка, указанная в меню, составляла примерно пять с половиной фунтов стерлингов.

Выпив свой напиток, блогер, не глядя в счёт, расплатился карточкой. Обратил внимание он только на сообщение от банка. За пинту пива с карты списалось €61 200 и ещё €1,5 тыс. за комиссию.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu — Peter Lalor (@plalor) 5 сентября 2019 г.

К счастью, менеджер отеля сразу же извинился за ошибку и пообещал, что деньги вернутся Лалору в течение двух дней.

О случившемся с блогером написали многие британские и австралийские СМИ. Пользователи Сети пишут в комментариях к посту блогера, что «такая пинта пива бывает раз в жизни», намекая на обрушившуюся на него славу.

Ранее грузовик с 300 тыс. банок известной марки пива перевернулся на мосту в городе Куругуати в Парагвае. Прибежавшие к месту происшествия зеваки немедленно растащили груз и даже подрались за него, писал News.ru.