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Австралийский журналист Питер Лалор выпил в одном из отелей Манчестера пинту пива за €61 тыс.

Об этом автор блога о крикете и пиве рассказал в Twitter.

Оказавшись в Манчестере, Лалор решил попробовать настоящего английского пива. Стоимость напитка, указанная в меню, составляла примерно пять с половиной фунтов стерлингов.

Выпив свой напиток, блогер, не глядя в счёт, расплатился карточкой. Обратил внимание он только на сообщение от банка. За пинту пива с карты списалось €61 200 и ещё €1,5 тыс. за комиссию.

К счастью, менеджер отеля сразу же извинился за ошибку и пообещал, что деньги вернутся Лалору в течение двух дней.

О случившемся с блогером написали многие британские и австралийские СМИ. Пользователи Сети пишут в комментариях к посту блогера, что «такая пинта пива бывает раз в жизни», намекая на обрушившуюся на него славу.

Ранее грузовик с 300 тыс. банок известной марки пива перевернулся на мосту в городе Куругуати в Парагвае. Прибежавшие к месту происшествия зеваки немедленно растащили груз и даже подрались за него, писал News.ru.

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