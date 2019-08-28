https://static.news.ru/photo/9170eb90-c9ea-11e9-aeb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Грузовик с 300 тыс. банок известной марки пива перевернулся на мосту в городе Куругуати в Парагвае. Прибежавшие к месту происшествия зеваки немедленно растащили груз и даже подрались за него.

Инцидент произошёл с большегрузом «Скания», за рулём которого находился 28-летний водитель. Он потерял контроль над машиной, когда ехал по склону. Грузовик рухнул с моста в овраг, часть груза вывалилась а землю, часть попало в ручей.

Мужчина в результате ДТП не пострадал, сообщает ABC News. Пиво должны были доставить на склад импортёра в Сан-Блас, но ринувшиеся к месту происшествия местные жители не дали осуществиться задуманному. Каждый уносил столько коробок и банок, сколько мог. Сопровождалось всё это потасовками за «ценный груз».

Ранее News.ru сообщал, что грузовик КамАЗ, перевозивший 12 человек из села Земо-Алвани в село Омало высокогорной Грузии, упал с 400-метрового обрыва.