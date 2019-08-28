Грузовик с 300 тыс. банок известной марки пива перевернулся на мосту в городе Куругуати в Парагвае. Прибежавшие к месту происшествия зеваки немедленно растащили груз и даже подрались за него.
Инцидент произошёл с большегрузом «Скания», за рулём которого находился 28-летний водитель. Он потерял контроль над машиной, когда ехал по склону. Грузовик рухнул с моста в овраг, часть груза вывалилась а землю, часть попало в ручей.
Мужчина в результате ДТП не пострадал,
Ранее News.ru сообщал, что грузовик КамАЗ, перевозивший 12 человек из села Земо-Алвани в село Омало высокогорной Грузии, упал с 400-метрового обрыва.