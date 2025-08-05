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05 августа 2025 в 11:59

Турецкие отельеры подметили изменение в поведении россиян и украинцев

«Страна.ua»: стычек между туристами из России и Украины в Турции стало меньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стычек между россиянами и украинцами, отдыхающими на турецких курортах, стало значительно меньше, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местных отельеров и гидов. По их словам, путешественники все чаще проводят отпуск бок о бок, не вступая при этом в конфликты. Как рассказал гид из Антальи Серкан Актан, даже если ссоры и случаются, то обычно они не связаны с политикой.

Люди приезжают на отдых, а не выяснять отношения. Иногда случаются мелкие споры, но до серьезных разногласий не доходит, — подчеркнул он.

Актан вспомнил случай, когда в Анталье между российским и украинским туристами чуть не случилась драка из-за пляжного полотенца. Однако такие инциденты, по его словам, являются скорее исключением, а не правилом.

Ранее сообщалось, что на Украине стремительно растет волна возмущения методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Западные аналитики заявили о всплеске критики в адрес военного командования из-за насильственной мобилизации.

До этого журналист Томас Фази выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает активных действий для урегулирования вооруженного конфликта с Россией, опасаясь реакции населения. Он считает, что одна из причин, по которой конфликт затягивается, — это опасения Зеленского и его западных партнеров, что украинцы получат свободу слова.

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