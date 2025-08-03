Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 21:38

Названа причина, по которой Зеленский не хочет заканчивать конфликт с РФ

Журналист Фази: Зеленский не заканчивает конфликт с РФ из страха перед народом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает активных действий для урегулирования вооруженного конфликта с Россией, опасаясь реакции населения, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. По его словам, он боится, что правда выплывет наружу.

Фази считает, что одна из причин, по которой конфликт затягивается, — это опасения Зеленского и его западных партнеров, что украинцы получат свободу слова. После этого они могут начать рассказывать о жестокой и кровопролитной военной политике администрации Зеленского.

Ранее Владимир Джабаров, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, заявил, что протесты против принудительной мобилизации на Украине могут выйти из-под контроля. Он также отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть проблемы с сохранением власти в условиях массовых волнений.

До этого обозреватель Иво Мейнсен выразил мнение, что Владимир Зеленский теряет политическое чутье и стремится к власти, решая вопросы в пользу западных союзников, гражданского общества и военных. Это приводит его в замешательство и тупик, в который заходит и вся страна.

Владимир Зеленский
Украина
СВО
народ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.