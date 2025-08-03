Названа причина, по которой Зеленский не хочет заканчивать конфликт с РФ

Названа причина, по которой Зеленский не хочет заканчивать конфликт с РФ Журналист Фази: Зеленский не заканчивает конфликт с РФ из страха перед народом

Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает активных действий для урегулирования вооруженного конфликта с Россией, опасаясь реакции населения, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. По его словам, он боится, что правда выплывет наружу.

Фази считает, что одна из причин, по которой конфликт затягивается, — это опасения Зеленского и его западных партнеров, что украинцы получат свободу слова. После этого они могут начать рассказывать о жестокой и кровопролитной военной политике администрации Зеленского.

Ранее Владимир Джабаров, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, заявил, что протесты против принудительной мобилизации на Украине могут выйти из-под контроля. Он также отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть проблемы с сохранением власти в условиях массовых волнений.

До этого обозреватель Иво Мейнсен выразил мнение, что Владимир Зеленский теряет политическое чутье и стремится к власти, решая вопросы в пользу западных союзников, гражданского общества и военных. Это приводит его в замешательство и тупик, в который заходит и вся страна.