Турция намерена сблизиться с США из-за разногласий с Москвой

https://static.news.ru/photo/e0b71bce-313c-11eb-a78e-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие власти планируют заняться переосмыслением отношений с Соединёнными Штатами Америки из-за разногласий с российской стороной. Об этом журналистам сообщили источники, знакомые с текущей ситуацией.

В Анкаре будут пытаться изменить в лучшую сторону политическое взаимодействие с Вашингтоном путём заключения оружейных контрактов. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что отношения между странами в значительной мере ухудшились из-за сделки Анкары с Москвой по покупке ЗРК С-400, отмены контракта на поставку американских истребителей и не только. Теперь, после избрания на пост президента Джо Байдена, он надеется обновить связь между двумя государствами.

Власти в Турции надеются на то, что после сближения Штаты помогут им обойти имеющиеся разногласия с союзниками по Североатлантическому альянсу. При этом Анкара может отказаться от интеграции российских ЗРК С-400 в систему ПВО НАТО. Данный шаг со стороны Турции продемонстрирует намерение избежать новых ограничительных мер со стороны Вашингтона.

На сближение с США Анкару толкают победа Байдена на выборах в США и угроза санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, на это влияют противоречия с РФ по сирийскому и ливийскому вопросам, а также недавний вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддержала Азербайджан, передаёт агентство Bloomberg.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Чавушоглу считает, что отношения между Москвой и Анкарой продолжают развиваться в положительном направлении вопреки тому, что между странами бывают разногласия и не по всем вопросам удаётся прийти к единому мнению.