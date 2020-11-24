Чавушоглу отметил позитивный курс в развитии отношений РФ и Турции

https://static.news.ru/photo/1f0e30cc-2e56-11eb-9431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что отношения между Москвой и Анкарой продолжают развиваться в положительном направлении вопреки тому, что между странами бывают разногласия, и не по всем вопросам удаётся прийти к единому мнению.

Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении. Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе, — цитирует турецкого министра ТАСС.

Он подчеркнул, что Турция планирует сохранить такой подход отношениях с Россией.

Также глава турецкого МИД рассказал, что за первые три квартала 2020 года объём двусторонней торговли между РФ и Турцией составил $14 млрд. На фоне связанного с пандемией кризиса объём торговли между странами просел более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чавушоглу также отметил важность совместных проектов Москвы и Анкары, таких как газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Чавушоглу, отношения между Турцией и США в значительной мере ухудшились из-за сделки Анкары с Москвой по покупке ЗРК С-400, отмены контракта на поставку американских истребителей в Турцию и др.