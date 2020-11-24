Турция заявила об ухудшении отношений с США из-за покупки С-400

https://static.news.ru/photo/73b3aa2e-2e35-11eb-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция Вашингтона по вопросу поставок из России в Турцию зенитных ракетных систем С-400, а также исключение страны из программы по производству истребителей пятого поколения негативно сказались на оборонных отношениях между Анкарой и Вашингтоном, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Анкара пытается взаимодействовать в координации с США несмотря на разногласия по вопросам регионального мира и безопасности, в частности, по Сирии и Ливии. Министр подчеркнул, что в отношениях двух стран существуют ряд негативных элементов. К ним Чавушоглу отнёс отказ Вашингтона вмешиваться в дело против FETO (группировка, которую Анкара обвиняет в попытке совершения госпереворота в 2016 году), решение перестать сотрудничать с Рабочей партией Курдистана, отрядами «Сил народной самообороны» и партией «Демократический союз».

США продолжили связывать поставки С-400 с нашим участием в программе F-35 и санкциями CAATSA, это навредило нашим оборонным отношениям, — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Министр отметил, что Вашингтон продолжает использовать язык санкций и угроз в отношениях с Анкарой.

Кризис в отношениях между странами начался в июле 2019 года. Американцы требовали от Турции отказаться от покупки российских систем С-400, взамен они предлагали комплексы Patriot. Власти республики не пошли на уступки.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что политический торг Турции с США по вопросу закупки С-400 неприемлем.