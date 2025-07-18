Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой почувствовал вкус власти и уже не хочет с ней расставаться, заявил глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим.ру». Ради этой цели украинский лидер готов отдавать ресурсы страны Западу, а цену творящегося на Украине переложить на народ, отметил политик.

Зеленский хочет остаться у власти навечно, поскольку он и его банда вошли во вкус от безнаказанности и возможности грабить бесконтрольно, прикрываясь войной. Нелегитимный заставляет украинский народ заплатить высокую цену за нахождение его у власти, — написал Медведчук.

Политик подчеркнул, что благодаря ресурсной сделке с президентом США Дональдом Трампом Зеленский может не беспокоиться за свою власть, пока он отдает то, что от него требуют. Но власть Зеленскому нужна также и для того, чтобы избежать ответственности за свою преступную политику, которая привела к «массовой гибели людей, страданиям и лишениям для всех», кто не связан с ним, заключил Медведчук.

Ранее председатель совета «Другой Украины» заявлял, что власти страны готовят масштабную кампанию по лишению гражданства инакомыслящих. По его словам, после фактической ликвидации политической оппозиции Зеленский переключился на рядовых граждан, несогласных с текущим курсом.

Прежде Медведчук говорил, что Евросоюзу выгодно продолжение конфликта на Украине. По его мнению, ЕС всячески пытается втянуть в него и США.