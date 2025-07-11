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11 июля 2025 в 15:06

Медведчук раскрыл, кто заинтересован в усилении конфликта на Украине

Медведчук: Евросоюз заинтересован в продолжении конфликта на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Глава движения «Другая Украина» и бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Евросоюзу выгодно продолжение конфликта на Украине. По его мнению, ЕС всячески пытается втянуть в него и США.

Руководству ЕС, а также руководству многих стран союза нужно удержать власть, и потому нужен общий враг. Поэтому масса политиков в Европе заинтересованы в продолжении украинского конфликта, — констатировал Медведчук.

Несмотря на попытки Европы втянуть Вашингтон в торговую войну с Москвой, у США есть возможность направить развитие конфликта в мирное русло, убежден политик. Однако в мире много сил, которые хотят сделать из американского президента Дональда Трампа марионетку, как это было с украинским лидером Владимиром Зеленским, добавил Медведчук.

Ранее бывший партийный лидер подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта возможно при условии, что Трамп осознает его коренные причины и выдвинет конкретные предложения лидеру России Владимиру Путину. Он убежден: президент США достигнет результата, когда предложит реальные, а не формальные решения.

Виктор Медведчук
Украина
Евросоюз
Дональд Трамп
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