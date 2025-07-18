Захарова пообещала российский ответ на содержащиеся в Белой книге угрозы Захарова: Россия готова дать ответ на угрозы со стороны Японии

Россия будет готова дать адекватный ответ на новые угрожающие действия Японии в сфере противоракетной обороны, говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Дипломат обратила внимание на содержание японской Белой книги, где, по ее словам, повторяются бездоказательные обвинения в адрес Москвы.

Опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне. В случае если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно, — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в документе содержатся стандартные нападки, связывающие Россию с украинским кризисом и сотрудничеством с КНДР, которое якобы ухудшает ситуацию в Азиатском регионе. По мнению представителя МИД, Токио сознательно нагнетает обстановку, говоря о несуществующих угрозах со стороны России, Северной Кореи и Китая в районе Тайваньского пролива.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство направило официальный протест японскому посольству в связи с планами участия Токио в американских военных учениях около российских дальневосточных границ. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что подобные действия расцениваются как неприемлемые и свидетельствующие о подготовке к возможному вооруженному противостоянию.