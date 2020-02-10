Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что после заключения полноценного торгового соглашения с Китаем начнёт проработку аналогичного документа с Европой.
Такое заявление он сделал на встрече с губернаторами,
Следующей будет Европа, — сказал глава государства.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.
По словам политика, переговоры о второй фазе сделки с китайской стороной начнутся уже очень скоро. Он отметил, что большинство пошлин во время переговоров будут сохранены. Американский лидер также заметил, что отношения США и Китая «ещё никогда не были такими хорошими, как сейчас».
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