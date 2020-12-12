Трамп написал, что заблокирует оборонный бюджет

https://static.news.ru/photo/976a9304-3d5f-11eb-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп воспользуется своим правом вето и заблокирует проект оборонного бюджета, утверждённый конгрессом. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето, — заявил Трамп.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Ранее сообщалось, что Трамп хочет заблокировать законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год. По его мнению, проект «слабый».

Трамп считает, что проект должен включать пункты о сохранении национальных памятников и разрешение на связь 5G. Кроме того, в бюджете должно оговариваться сокращение числа военных США в других странах.

NEWS.ru сообщал, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали.