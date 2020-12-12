Трамп написал, что заблокирует оборонный бюджет

Ранее сообщалось, что Трамп хочет заблокировать законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год. По его мнению, проект «слабый».
Трамп считает, что проект должен включать пункты о сохранении национальных памятников и разрешение на связь 5G. Кроме того, в бюджете должно оговариваться сокращение числа военных США в других странах.
NEWS.ru сообщал, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали.