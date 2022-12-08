Times: Лондон потратит £229 млн на восполнение арсеналов из-за Украины

Фото: pixabay.com

Американский обозреватель Джордж Гриллз в статье для газеты The Times заявил, что правительство Великобритания потратит 229 миллионов фунтов на закупку тысячи противотанковых комплексов NLAW, вместо тех, что отправила военной помощью на Украину. Для этого был заключен соответствующий контракт со шведским военно-промышленным комплексом Saab. За всё время спецоперации Лондон отправил примерно семь тысяч комплексов NLAW.

Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства, — написал Гриллз.

Власти страны рассчитывают полностью получить заказ к 2026 году. В публикации сказано, что первые поставки начнут поступать в 2024 году.

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон ранее заявила, что поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. В ходе выступления в Центре новой американской безопасности она назвала процесс контроля за поставками ответственным и сложным.

Представитель оборонного ведомства отметила, что также сложно уследить за поступающими запросами со стороны Украины. Вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер с свою очередь добавила, что в данный момент им недоступен итоговый спрос на свою продукцию.