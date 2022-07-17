Тела трёх человек извлекли из обломков рухнувшего Ан-12 в Греции

Фото: EPA/TASS

Спасатели и пожарные извлекли тела трёх человек из-под обломков рухнувшего в Греции украинского Ан-12. Самолёт накануне разбился у города Кавала на севере страны, сообщает телеканал Skai.

По словам руководителя подразделения по обезвреживанию боеприпасов, обнаружены тела семи из восьми членов экипажа украинского Ан-12, который разбился в субботу. На данный момент извлечены три тела, — говорится в сообщении.

На месте происшествия также был найден предмет, который, возможно, является чёрным ящиком. В частности, телеканал опубликовал фото прибора оранжевого цвета в надписью на французском языке «Регистратор полёта. Не открывать».

На месте катастрофы работают сотрудники спецподразделения по борьбе с природными катастрофами. С помощью дрона удалось обнаружить местонахождение шести из восьми членов экипажа. Поиски ещё двух продолжаются.

По словам мэра области Пангео Филиппос Анастасиадис, тела членов экипажа будут доставлены в Комотини для проведения судебно-медицинской экспертизы, затем их передадут диппредставителям Украины в Греции.

Ранее сообщалось, что украинский военно-транспортный самолет Ан-12, накануне разбившийся на территории Греции, осуществлял поставку 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. На борту самолета находилась продукция военно-промышленной компании Valir.