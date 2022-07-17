Упавший в Греции Ан-12 вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии МО Сербии: упавший в Греции украинский Ан-12 осуществлял поставку оборонной продукции в Бангладеш

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Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Греции

Украинский военно-транспортный самолет Ан-12, накануне разбившийся на территории Греции, осуществлял поставку 11,5 тонн оборонной продукции из Сербии, заявил сербский глава Минобороны Нейбоша Стефанович. По словам министра, которые приводит РИА Новости, воздушное судно вылетело из сербского города Ниш в 20:40 (21:40 мск) 16 июля. Стефанович уточнил, что на борту самолета находилась продукция военно-промышленной компании Valir.

Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей (сербской. — NEWS.ru) продукции оборонной промышленности для Народной Республики Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли, — заявил Стефанович.

ЧП произошло 16 июля. На борту самолета находились восемь членов экипажа. В какой-то момент у воздушного судна отказали двигатели, пилот попросил у диспетчера разрешения на аварийную посадку. После этого Ан-12 исчез с экранов радаров.

Известно, что груз был токсичным, из-за чего с места крушения решили эвакуировать пожарных, медиков и местных жителей. Греческая корпорация телерадиовещания ERT сообщила, что армейские эксперты по взрывоопасным веществам выехали на место происшествия.