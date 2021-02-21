Тегеран не сообщает Киеву имена виновников трагедии украинского Boeing

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В Киеве прокомментировали расследование крушения Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном. Замминистра иностранных дел страны Евгений Енин пожаловался, что им не сообщили имена подозреваемых в авиакатастрофе.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января 2020 года, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли. Енин рассказал, что Украина предлагала Ирану совместно проводить допросы и другие следственные действия по инциденту.

До сегодняшнего момента иранская сторона не ответила нам позитивно на упомянутые пропозиции. Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд, — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Видео с запуском ракеты по самолёту попало в соцсети. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Летом глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане сообщил, что речевые самописцы, установленные на украинском Boeing 737-800, работали ещё 19 секунд после попадания первой ракеты в воздушное судно. Вторая ракета настигла судно спустя 25 секунд, Военные ИРИ заявили, что лайнер был сбит случайно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что виновные в крушении украинского авиалайнера Boeing под Тегераном получат заслуженное наказание в суде до годовщины авиакатастрофы, заявили военные Исламской Республики Иран. По словам официального представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили, оперативники задержали шестерых граждан в ходе расследования.