Иран получил новые данные с «чёрных» ящиков украинского Boeing

https://static.news.ru/photo/e9822162-e534-11ea-a26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане сообщил, что речевые самописцы, установленные на украинском Boeing 737-800, работали ещё 19 секунд после попадания первой ракеты в воздушное судно.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. На его борту находилось 176 пассажиров. Все они погибли.

По его словам, переговоры между пилотами свидетельствуют о том, что двигатели самолёта ещё работали. Отключение самописца и других аппаратов произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в Boeing. Вторая ракета достигла судно спустя 25 секунд, передаёт РИА Новости.

Ранее правительство Канады призвало Иран передать Киеву или Парижу чёрные ящики с разбившегося под Тегераном 8 января украинского Boeing. Украинские политики назвали «сложными» переговоры о передаче самописцев сбитого самолёта.

Как писал NEWS.ru, иранские власти передадут Украине чёрные ящики сбитого 8 января пассажирского лайнера Boeing 737. Решение было принято после ряда встреч с украинскими представителями.