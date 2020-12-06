Иран дал слово осудить виновных в крушении украинского Boeing до годовщины

https://static.news.ru/photo/ca88bcd2-37df-11eb-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виновные в крушении украинского авиалайнера Boeing под Тегераном получат заслуженное наказание в суде до годовщины авиакатастрофы, заявили военные Исламской Республики Иран (ИРИ). Трагедия произошла 8 января 2020 года вскоре после вылета самолёта из аэропорта столицы ИРИ в результате попадания в него двух ракет класса «земля — воздух». Погибли 176 человек, среди них кроме иранцев были граждане Украины, Великобритании, Канады и ряда других стран.

По словам официального представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили, оперативники задержали шестерых граждан в ходе расследования. Троих позже отпустили. Власти страны сообщали о готовности выплатить компенсации семьям погибших жителей Незалежной.

Даём слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолёта вынесут до годовщины этого печального происшествия, — передаёт телерадиокомпания IRIB со ссылкой на заместителя командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Летом глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане сообщил, что речевые самописцы, установленные на украинском Boeing 737-800, работали ещё 19 секунд после попадания первой ракеты в воздушное судно. Вторая ракета настигла судно спустя 25 секунд, Военные ИРИ заявили, что лайнер был сбит случайно. По их словам, ожидалась атака со стороны США, системы ПВО находились в боевой готовности. Пролетавший рядом с оборонным объектом пассажирский борт приняли за крылатую ракету и атаковали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Окружной суд Гааги, где рассматривается дело о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, разрешил допросить одного из обвиняемых в причастности к трагедии россиянина Сергея Дубинского в качестве свидетеля. Он выступит свидетелем защиты другого обвиняемого — россиянина Олега Пулатова.

Пассажирский авиалайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в небе над Донбассом. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.