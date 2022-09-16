Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении огня на границе

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Представители Киргизии и Таджикистана во время состоявшихся переговоров договорились прекратить вооруженные столкновения на границе, сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Договор о прекращении огня вступил в силу с 13.00 мск, передает ТАСС.

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск), — говорится в сообщении.

Киргизия и Таджикистан до этого обвинили друг друга в нарушении договоренностей о недопущении провокаций на границе и обстреле погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны, в свою очередь, сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита. Кроме того, с ее стороны в боях участвуют люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

Ранее МИД России призвал Киргизию и Таджикистан принять срочные меры для устойчивого перевода ситуации на границе стран в политико-дипломатическое русло. Российское ведомство выразило готовность оказать содействие сторонам в мирном урегулировании. Причиной конфликта в МИД назвали незавершенность делимитации и демаркации ряда участков границы.